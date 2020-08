Arizona, dramma al parco acquatico: uomo muore incastrato in un tubo (Di mercoledì 19 agosto 2020) Negli Stati Uniti un uomo è morto dopo essersi incastrato nel tubo di sostegno di uno scivolo in un parco acquatico. Un uomo è morto in un parco acquatico in Arizona, negli Stati Uniti. Secondo gli investigatori l’uomo è entrato nella struttura, che in quel momento era chiusa, per motivi ancora non chiari. Una volta dentro ha fatto un bagno in una delle piscine per poi dirigersi verso uno dei tubi di sostegno di uno scivolo. Probabilmente l’uomo lo ha scambiato per lo scivolo vero e proprio a causa del buio. La vittima è poi rimasta incastrata nel tubo per diverse ore prima che lo sceriffo della città lo ritrovasse e desse l’allarme. ... Leggi su bloglive

Ultime Notizie dalla rete : Arizona dramma Arizona, dramma al parco acquatico: uomo muore incastrato in un tubo BlogLive.it Arizona, dramma al parco acquatico: uomo muore incastrato in un tubo

Negli Stati Uniti un uomo è morto dopo essersi incastrato nel tubo di sostegno di uno scivolo in un parco acquatico. Un uomo è morto in un parco acquatico in Arizona, negli Stati Uniti. Secondo gli in ...

Morto al parco acquatico: è rimasto intrappolato in un tubo per 5 ore

Un uomo è morto in Arizona dopo essere rimasto bloccato nel tubo di un parco acquatico: si indaga sul suo decesso. Tragedia in Arizona, dove un senzatetto è morto dopo essersi infilato in un tubo di s ...

Negli Stati Uniti un uomo è morto dopo essersi incastrato nel tubo di sostegno di uno scivolo in un parco acquatico. Un uomo è morto in un parco acquatico in Arizona, negli Stati Uniti. Secondo gli in ...Un uomo è morto in Arizona dopo essere rimasto bloccato nel tubo di un parco acquatico: si indaga sul suo decesso. Tragedia in Arizona, dove un senzatetto è morto dopo essersi infilato in un tubo di s ...