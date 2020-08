Arisa impressionante, la foto in bikini? Esplosiva e conquista Instagram (Di mercoledì 19 agosto 2020) Senza filtri né inganno. Rosalba Pippa in arte Arisa pubblica la foto Esplosiva in bikini su Instagram e si conferma la regina social del body positive. E' l'ennesima provocazione della cantante seguitissima sui social che non perde mai l'occasione per sfruttare la sua popolarità e lanciare messaggi importanti sul corpo naturale, sfidando i social e gli stereotipi della perfezione a tutti i costi. L'immagine impressiona e conquista i fan. Visualizza questo post su Instagram ... Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : Arisa impressionante Arisa e quel ritocchino di troppo: 'Se ritornassi indietro non lo farei più' Everyeye Serie TV Arisa, la foto in bikini è impressionante: boom di like su Instagram

Senza filtri né inganno. Rosalba Pippa in arte Arisa pubblica la foto in bikini su Instagram e si conferma la regina del body positive. L'ennesima lezione della cantante seguitissima sui social che no ...

Senza filtri né inganno. Rosalba Pippa in arte Arisa pubblica la foto in bikini su Instagram e si conferma la regina del body positive. L'ennesima lezione della cantante seguitissima sui social che no ...