Ariano Irpino, il PD resta spaccato: alle Amministrative non ci sarà il simbolo (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAriano Irpino (Av) – Si è tenuto, nella serata di martedì 18 agosto, il primo incontro con i riferimenti del circolo PD di Ariano Irpino a seguito del commissariamento disposto dal Segretario Regionale Annunziata, di concerto col commissario provinciale Cennamo e condiviso dalla commissione regionale di garanzia. Nel corso della riunione, si sono manifestate tutte le criticità che hanno condotto al commissariamento. Il Partito Democratico, nella persona del commissario Lorenzo Preziosi, ha messo in campo l’ennesimo tentativo di mediazione per ricondurre la comunità del PD locale su un percorso di unità che tanti risultati politici e di impatto sociale aveva prodotto nei mesi passati, ma le incomprensioni, le discrepanze di opinioni hanno reso ... Leggi su anteprima24

