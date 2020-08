Aprilia, incendio alla Loas: via alle analisi del suolo per valutare l'impatto ambientale del rogo (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il rogo è stato domato, ma tra i cittadini di Aprilia, Latina, ora prevale la preoccupazione per il possibile impatto ambientale dell' incendio sviluppatosi lo scorso 9 agosto all'interno del deposito ... Leggi su leggo

