Apple vola in borsa e sfonda quota 2mila miliardi di capitalizzazione (Di mercoledì 19 agosto 2020) Apple batte la Spagna: si può così riassumere il volo borsistico del colosso tecnologico di Cupertino, che al termine della seduta borsistica di Wall Street del 19 agosto è diventata la prima azienda della storia statunitense a sfondare i 2mila miliardi di dollari di capitalizzazione. Più del Pil di Madrid o di una nazione del G7 come … InsideOver. Leggi su it.insideover

DarioConti1984 : AAPL vola ancora e Apple tocca quota 2.000 miliardi di dollari - ManuelColarusso : RT @macitynet: AAPL vola ancora e Apple tocca quota 2.000 miliardi di dollari - macitynet : AAPL vola ancora e Apple tocca quota 2.000 miliardi di dollari - infoiteconomia : Apple: vola verso 2.000 mld valore, Cook in club miliardari ? - infoiteconomia : Apple vola verso i 2mila miliardi di valore, Tim Cook nel club dei super-miliardari -

Apple vola a 2'000 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato. A Cupertino ci sono voluti 42 anni per sfondare la soglia dei 1'000 miliardi nel 2018: ora, a soli 24 mesi di distanza, arriva il ...La previsione più ottimista indicava per Apple una capitalizzazione di mercato da 2000 miliardi di dollari entro il 2022, ma il rialzo della quotazione delle azioni AAPL non accenna a diminuire, almen ...