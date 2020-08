Apple vale quasi quanto l'Italia. Rompe muro dei 2.000 miliardi di dollari di capitalizzazione (Di mercoledì 19 agosto 2020) Per la prima volta nella storia degli Usa una società vale più di 2 mila miliardi di dollari. A Rompere il muro è Apple, due anni e qualche giorno dopo essere diventata la prima a superare i mille miliardi di capitalizzazione: in sostanza l’azienda ‘vale’ quasi quanto il Pil dell’Italia nel 2019.Nell’ultimo anno il titolo è avanzato di poco meno del 120%, e il suo numero uno Tim Cook è entrato nei giorni scorsi nel club degli amministratori delegati con un patrimonio da oltre 1 miliardo di dollari.A seguire nella classifica ci sono Microsoft e Amazon, più lontane: il gruppo fondato da Bill ... Leggi su huffingtonpost

Per la prima volta nella storia degli Usa una società vale più di 2 mila miliardi di dollari. A rompere il muro è Apple, due anni e qualche giorno dopo essere diventata la prima a superare i mille ...Apple ha impiegato 42 anni per arrivare a valere 1.000 miliardi di dollari, me le sono serviti solo due anni per arrivare ai 2.000 miliardi. Cupertino diventa la prima società americana a toccare una ...