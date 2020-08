Ape24 – Fiocchi di cioccolato (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoUn guasto all’impianto di ventilazione e il gioco è fatto. A Olten, cittadina Svizzera che ospita una fabbrica di cioccolato della Lindt, è accaduto qualcosa di particolarmente anomalo. Un problema tecnico ha fatto sì che dallo stabilimento fuoriuscissero finissimi granelli di cacao, volati in cielo e poi piovuti sulle case, le strade e le automobili presenti nella zona. A manifestare inizialmente preoccupazione è stato un cittadino che trovando la sua automobile ricoperta da un sottile strato di polvere marrone, ha denunciato il fatto. Solo dopo si è capito che si trattava di particelle sfuggite all’impianto, completamente innocue per le persone e per l’ambiente. Il sistema di ventilazione, ora riparato, non dovrebbe più dare problemi. L’azienda “Lindt ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Ape24 Fiocchi