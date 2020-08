Anziana dichiarata morta si risveglia in obitorio. I parenti denunciano l'ospedale (Di mercoledì 19 agosto 2020) Si è risvegliata in obitorio dopo essere stata dichiarata morta: è questo l’incubo che ha dovuto vivere Zinaida Kononova, donna russa di 81 anni, la quale il 14 agosto era stata dichiarata deceduta dopo un’intervento chirurgico per rimuovere un’ostruzione intestinale, eseguito nell’ospedale centrale del distretto del Gorshechensky, nella regione di Kursk, in Russia. La sua storia è stata raccontata dal Daily Mail: la donna era stata portata all’obitorio all’una e dieci del mattino, ma circa 7 ore dopo una dipendente dell’ospedale ha trovato l’Anziana distesa sul pavimento, caduta mentre cercava di scendere dal tavolo. La dipendente - scioccata dall’accaduto ... Leggi su huffingtonpost

