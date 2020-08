Antonio Mirante, portiere della Roma, positivo al test Covid (Di mercoledì 19 agosto 2020) A dare la notizia è stato lo stesso calciatore giallorosso, anticipando la nota ufficiale del club. Antonio Mirante, secondo portiere della Roma, è risultato positivo al test Covid a cui si è sottoposto. Il calciatore ha detto di stare bene e non presentare nessuna delle sintomatologie tipiche dell’infezione da Coronavirus. Per il momento, come da prassi, rimarrà in isolamento e saranno tracciati – e sottoposti a test – anche tutti i suoi recenti contatti. LEGGI ANCHE > Quattordici calciatori positivi ai test Covid in Premier League «Ciao a tutti, come alcuni di voi sapranno sono purtroppo risultato positivo al ... Leggi su giornalettismo

marcoconterio : ?? Il portiere della #Roma Antonio #Mirante positivo al test per #Covid_19 . E' asintomatico e già in isolamento. - sportli26181512 : Roma, UFFICIALE, Mirante positivo al Coronavirus: 'Sto bene, sono in isolamento e spero di tornare presto': Il port… - Matheusxsempre : RT @AliprandiJacopo: ?? Antonio #Mirante è risultato positivo al #Coronavirus. #ASRoma - napolista : Antonio Mirante ha il coronavirus: “Sto bene, spero di guarire presto” Il portiere della Roma su Instagram: “Sono i… - ReteSport : ?? Antonio #Mirante positivo al #Coronavirus! Questo io suo video messaggio sui social. In bocca al lupo Antonio!?? -

Ultime Notizie dalla rete : Antonio Mirante Roma, Mirante positivo al COVID-19: "Sto bene, non ho sintomi" Goal.com Roma, il portiere Antonio Mirante positivo al Covid-19

Antonio Mirante, il portiere della Roma, è risultato positivo al Covid-19. La notizia l’ha data lo stesso giocatore giallorosso pubblicando un video sul suo profilo Instagram. Nei giorni scorsi erano ...

Roma, UFFICIALE: Mirante positivo al Coronavirus

AS Roma's Italian goalkeeper Antonio Mirante dives in the feet of Udinese's Argentinian forward Rodrigo de Paul to save a ball during the Italian Serie A football match Roma vs Udinese played on July ...

Antonio Mirante, il portiere della Roma, è risultato positivo al Covid-19. La notizia l’ha data lo stesso giocatore giallorosso pubblicando un video sul suo profilo Instagram. Nei giorni scorsi erano ...AS Roma's Italian goalkeeper Antonio Mirante dives in the feet of Udinese's Argentinian forward Rodrigo de Paul to save a ball during the Italian Serie A football match Roma vs Udinese played on July ...