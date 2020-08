Antonio Mirante, il portiere della Roma rivela di essere positivo al Covid. Le sue parole – VIDEO (Di mercoledì 19 agosto 2020) Antonio Mirante positivo al Covid e in isolamento, ma asintomatico. Lo stesso portiere della Roma lo ha rivelato con un VIDEO su Instagram. “Sto bene, non ho alcun sintomo né febbre tosse, mi sento bene”, ha spiegato il giallorosso. “Ovviamente sono in isolamento e spero di guarire presto per iniziare il prima possibile la preparazione con i miei compagni”, ha aggiunto Mirante. L'articolo Antonio Mirante, il portiere della Roma rivela di essere positivo al Covid. Le sue parole – VIDEO proviene da Il ... Leggi su ilfattoquotidiano

