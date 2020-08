Antonio Mirante ha il coronavirus: “Sto bene, spero di guarire presto” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Antonio Mirante, portiere della Roma, attraverso le story di Instagram ha comunicato di aver contratto il coronavirus ma di essere totalmente asintomatico. Sono risultato positivo purtroppo al test del Covid-19. Sto bene, non ho sintomi e volevo dirvi che sono isolamento, spero di guarire presto e di ricominciare il prima possibile la preparazione con i compagni. Grazie per tutti i messaggi che mi state mandando. L'articolo Antonio Mirante ha il coronavirus: “Sto bene, spero di guarire presto” ilNapolista. Leggi su ilnapolista

marcoconterio : ?? Il portiere della #Roma Antonio #Mirante positivo al test per #Covid_19 . E' asintomatico e già in isolamento. - sportli26181512 : Roma, Mirante positivo al Covid-19: Antonio Mirante positivo al Coronavirus: è l'unico calciatore della Serie A ed… - 452Tefiti : RT @rtl1025: ?? 'Purtroppo sono risultato positivo al test del #Covid_19. Sto bene e non ho alcun sintomo. Ora sono in isolamento e spero di… - SkySport : ULTIM'ORA ROMA Antonio Mirante positivo al test Covid-19 Lo rende noto lo stesso portiere su Instagram ?… - asrclaudio : RT @AliprandiJacopo: ?? Antonio #Mirante è risultato positivo al #Coronavirus. #ASRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Antonio Mirante Roma, il portiere Antonio Mirante positivo al Covid-19 Sport Fanpage Antonio Mirante, il portiere della Roma: «Io positivo al Covid. Sto bene e non ho febbre»

Rischia di allargarsi a macchia d’olio il contagio di Covid-19 all’interno della Roma. Dopo i casi dei due calciatori della Primavera, trovati positivi al rientro da una mini vacanza in Sardegna, merc ...

MIRANTE, Positivo al Covid: primo in A post lockdown

Antonio Mirante positivo al Coronavirus: è l'unico calciatore della Serie A ed essere attualmente positivo dopo i casi relativi al periodo del lockdown, poi superati, e il primo della seconda ondata d ...

Rischia di allargarsi a macchia d’olio il contagio di Covid-19 all’interno della Roma. Dopo i casi dei due calciatori della Primavera, trovati positivi al rientro da una mini vacanza in Sardegna, merc ...Antonio Mirante positivo al Coronavirus: è l'unico calciatore della Serie A ed essere attualmente positivo dopo i casi relativi al periodo del lockdown, poi superati, e il primo della seconda ondata d ...