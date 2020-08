Antonio Mirante è risultato positivo al Coronavirus – VIDEO (Di mercoledì 19 agosto 2020) Antonio Mirante, portiere della Roma, ha annunciato di essere stato trovato positivo al Coronavirus: le sue condizioni. È stato lui stesso ad annunciarlo a tutti i propri follower attraverso una storia di Instagram: Antonio Mirante è stato trovato positivo al Coronavirus e quindi dovrà rimanere in isolamento. Tra le prime preoccupazioni del calciatore non c’è la sua salute ma il … L'articolo Antonio Mirante è risultato positivo al Coronavirus – VIDEO è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

SkySport : ULTIM'ORA ROMA Antonio Mirante positivo al test Covid-19 Lo rende noto lo stesso portiere su Instagram ?… - rtl1025 : ?? 'Purtroppo sono risultato positivo al test del #Covid_19. Sto bene e non ho alcun sintomo. Ora sono in isolamento… - marcoconterio : ?? Il portiere della #Roma Antonio #Mirante positivo al test per #Covid_19 . E' asintomatico e già in isolamento. - pfellini : Eurosport : Roma, Mirante positivo al Coronavirus: 'Sto bene, non ho alcun sintomo' - - Forzajuvesempr5 : in bocca al lupo ad antonio mirante per il virus. -