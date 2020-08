Antonella Clerici in piscina con Maelle, l’estate continua nella casa nel bosco (Foto) (Di mercoledì 19 agosto 2020) Non poteva mancare lo scatto di Antonella Clerici in piscina con Maelle, un’estate diversa dalle altre per tutti e anche per lei che non ha viaggiato all’estero ma si è spostata soltanto da Arquata Scrivia a Portofino passando dalla casa nel bosco a quella sul mare. Ferragosto al mare per Antonella Clerici e poi piscina per tutti nel suo posto del cuore. Più di tutti c’è Maelle che è una vera sirenetta, la conduttrice confida che sua figlia è sempre in acqua. Avevamo già visto la piscina della casa dove vivono Antonella Clerici e Vittorio ... Leggi su ultimenotizieflash

