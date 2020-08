Antonella Clerici estate in compagnia | La conduttrice contro l’abbandono degli animali (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tra le conduttrici più apprezzate e conosciute del mondo dello spettacolo nostrano, Antonella Clerici ha di recente pubblicato uno scatto in compagnia del suo cane Pepper, invitando le persone a non abbandonare gli animali. Antonella Clerici e il cane Pepper Particolarmente seguita sui social, Antonella Clerici (leggi la sua biografia) non perde occasione di condividere … L'articolo Antonella Clerici estate in compagnia La conduttrice contro l’abbandono degli animali proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

raffael22857987 : @durezzadelviver Tutti tipo antonella clerici ! - rosuzza3 : @antoclerici Antonella clerici sei di parte ,con Conte il popolo ha tirato su un sospiro di benessere, con loro tir… - geppy2911 : ERA ORMAI 'UNA PIZZA'.Antonella Clerici torna al posto di Elisa Isoardi.... - rozzannac : RT @rozzannac: @Thyria77 Vedi Antonella Clerici. - rozzannac : @Thyria77 Vedi Antonella Clerici. -