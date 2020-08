Anticipazioni Una Vita Puntate 24-30 Agosto 2020: Cinta Lascia Rafael per Emilio! (Di mercoledì 19 agosto 2020) Anticipazioni Una Vita Trama Puntate da lunedì 24 a domenica 30 Agosto 2020: Cinta bacia Emilio. Marcia attratta da Felipe ma è una sua spia! Anticipazioni Una Vita: Cinta rinuncia alla tournée per amore di Emilio, mentre Ramon investe in una nuova attività per risollevarsi dalla rovina economica. Rosina dice addio a Liberto, mentre Felipe inVita Marcia – che è una spia di Ursula!- ad un importante ricevimento. Genoveva si vendica di Alfredo Bryce… Segreti, macchinazioni, intrighi, ripensamenti… Le nuove Anticipazioni Una Vita, quelle inerenti la trama delle Puntate che Canale 5 trasmetterà da lunedì ... Leggi su uominiedonnenews

