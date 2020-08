Anticipazioni Un posto al Sole Puntate 24-28 Agosto 2020: lo Strazio di Clara! (Di mercoledì 19 agosto 2020) Anticipazioni Un posto al Sole Trama Puntate da lunedì 24 a venerdì 28 Agosto 2020: Clara e l’aiuto alle Poggi. Paura per Rossella e Patrizio Anticipazioni Un posto al Sole: Clara, in grave pericolo, cerca l’aiuto di Angela e Giulia, mentre a Serena e Filippo li attende una dura battaglia. Guido ignora il segreto di Cotugno, mentre Rossella e Patrizio si ritrovano in una situazione cruciale e pericolosa! Marina si riavvicina a Roberto ignorando il suo risentimento! I prossimi appuntamenti della soap partenopea ci emozioneranno con storyline sempre più appassionanti, che apporteranno grandi sconvolgimenti nella vita dei nostri beniamini! Le nuove Anticipazioni Un posto ... Leggi su uominiedonnenews

