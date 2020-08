Anna Tatangelo: grave incidente per la madre VIDEO (Di mercoledì 19 agosto 2020) La madre di Anna Tatangelo ha avuto un incidente domestico dopo il quale è stata ricoverata in ospedale. La madre di Anna Tatangelo, nelle scorse ore ha fatto preoccupare la figlia ed i familiare a causa di un incidente domestico. La donna, infatti, è stata ricoverata presso una struttura di Roma per una frattura scomposta … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

firemansparkth1 : Anna Tatangelo - Libera (Videoclip) - GammaStereoRoma : Anna Tatangelo - Non Tradirmi Mai - infoitcultura : Anna Tatangelo, la mamma ricoverata in ospedale: brutto episodio, cos’è successo - ElisaLadaga : RT @annalisa_scar: @kickboxingfa @scanascanapieco @ialles68 @Danieladansica @PicarielloCarme @andreapalazzo2 @emanueladam1 @ATFANCLUB_ @Mar… - annalisa_scar : @kickboxingfa @scanascanapieco @ialles68 @Danieladansica @PicarielloCarme @andreapalazzo2 @emanueladam1 @ATFANCLUB_… -