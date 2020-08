Anna Tatangelo e il trend estivo: l’accessorio di paglia (Di mercoledì 19 agosto 2020) L’accessorio di paglia è il trend estivo del 2020. Molte sono le vip che hanno indossato accessori di questo materiale e una tra queste è Anna Tatangelo. Vediamo il suo look alla moda Quest’anno l’accessorio di paglia è il trend estivo. Molte le vip che hanno indossato accessori realizzati con questo materiale ed una tra queste è Anna Tatangelo. La bella cantante, dopo la separazione con Gigi D’Alessio ed il successo ottenuto con il suo ultimo brano “Guapo”, si sta godendo il meritato riposo. In una foto postata sul suo profilo Instagram possiamo ammirarla con un total look completamente inedito: capelli raccolti in una treccia ed un cappello di ... Leggi su bloglive

