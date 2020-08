Anna Tatangelo: dopo l’incidente della mamma il post della cantante è pieno di dolore (Di mercoledì 19 agosto 2020) Un viaggio in treno e Anna Tatangelo forse corre dalla sua mamma o forse sta già andando via da Roma dove la signora è ricoverata dopo un brutto incidente domestico. Nulla di gravissimo per la mamma della cantante ma la frattura scomposta della mandibola non è certo una sciocchezza. La signora Palmira Tatangelo è caduta in casa due giorni fa facendo scattare subito i soccorsi; i medici del 118 hanno poi predisposto il trasferimento della mamma di Anna Tatangelo in una struttura specializzata di Roma per potere intervenire con un chirurgo maxillo facciale. Tra ... Leggi su ultimenotizieflash

Fintrottola : RT @marcocramat: Una dama di compagnia ad Anna Tatangelo se quest’ultima fosse stata una duchessa borbonica: - loustvass : RT @marcocramat: Una dama di compagnia ad Anna Tatangelo se quest’ultima fosse stata una duchessa borbonica: - Pioggiadimarzo : @neodie Millie Bobby Brown interpreta Anna Tatangelo - lazzari_mets : RT @marcocramat: Una dama di compagnia ad Anna Tatangelo se quest’ultima fosse stata una duchessa borbonica: - radiocampania : In riproduzione su Radio Campania: Un nuovo bacio di Gigi D'Alessio, Anna Tatangelo! Sintonizzati ora. -