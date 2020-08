Anna Boschetti di Temptation Island usa male Photoshop e scatena il web: “Ma non ti vergogni? (FOTO) (Di mercoledì 19 agosto 2020) Anna Boschetti è stata, sicuramente, la protagonista più discussa dell’ultima edizione di Temptation Island. Nonostante il programma sia finito da diverse settimane, però, il web sta continuando ad usare il suo profilo Instagram come un ring in cui sfogare tutta la rabbia repressa. Proprio poche ore fa, infatti, la donna ha pubblicato una serie di scatti da cui si evince chiaramente che abbia adoperato Photoshop. I contorni delle immagini sono sfumati e l’influencer Amedeo Venza è subito intervenuto per mostrare a tutta la community gli scatti. La FOTO ritoccata di Anna Boschetti In queste ore, Anna Boschetti di Temptation Island è stata ... Leggi su kontrokultura

Ultime Notizie dalla rete : Anna Boschetti Anna Boschetti errore di troppo | Dettaglio imperdonabile dopo Temptation Island MeteoWeek Temptation Island: Anna Boschetti esagera con…

Anna Boschetti, reduce da Temptation Island, si sta godendo le vacanze con la sua famiglia a Formentera. Alcune foto postate sui social, però, hanno fatto davvero ridere i fan (ma soprattutto gli hate ...

Incendi, Arcidiacono chiede l’impiego dei percettori del reddito di cittadinanza

Dopo un giorno di fiamme, quel che resta è un’aria acre e gli occhi pieni di sdegno. La natura grida giustizia per i suoi boschi distrutti. Ancora una volta abbiamo assistito a un triste spettacolo: l ...

Anna Boschetti, reduce da Temptation Island, si sta godendo le vacanze con la sua famiglia a Formentera. Alcune foto postate sui social, però, hanno fatto davvero ridere i fan (ma soprattutto gli hate ...Dopo un giorno di fiamme, quel che resta è un’aria acre e gli occhi pieni di sdegno. La natura grida giustizia per i suoi boschi distrutti. Ancora una volta abbiamo assistito a un triste spettacolo: l ...