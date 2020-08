Angelo Farese è il nuovo presidente del New Basket Agropoli (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il nuovo presidente della New Basket Agropoli è Angelo Farese. Succede a Natale Passaro. Sotto la presidenza Passaro, la società ha raggiunto grandi traguardi, tra i quali spicca l’aver rivitalizzato il Basket ad Agropoli attraverso il coinvolgimento di un nutrito gruppo di persone, che insieme continueranno a coadiuvare la nuova presidenza. Ricordiamo anche gli anni da protagonisti in serie C Gold, come la stagione che ci ha visti disputare le finali per la promozione in Serie B e la straordinaria e prestigiosa vittoria della Coppa Campania. Quest’anno si ripartirà dalla serie C Gold con la riconferma dello staff tecnico. La società comunica, inoltre, di aver raggiunto l’accordo con la BCC Buccino Comuni ... Leggi su ildenaro

