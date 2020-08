Ancora un furto ai distributori dell’Asl: ladri in azione al Rione Ferrovia (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAncora un furto nella sede dell’Asl di via Grimoaldo Re, nel Rione Ferrovia. Ignoti hanno forzato un distributore presente presso il Dipartimento di Salute Mentale portando a casa il denaro contenuto all’interno. Sul posto sono giunti i carabinieri per effettuare i rilievi. Poco più di dieci giorni fa i ladri presero di mira un’altra sede dell’Asl, quella di via Mascellaro. Anche in quel caso del denaro fu prelevato dai distributori con l’utilizzo della violenza. L'articolo Ancora un furto ai distributori dell’Asl: ladri in azione al Rione Ferrovia proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

