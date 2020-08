Amore sull’onda la trama del film romantico stasera giovedì 20 agosto su Rai Premium (Di mercoledì 19 agosto 2020) Amore sull’onda il film tv in onda stasera giovedì 20 agosto su Rai Premium, la trama Amore sull’onda è il titolo del film tv di Hallmark Channel in onda stasera giovedì 20 agosto su Rai Premium in prima serata. Love at the Shore è il titolo originale del film diretto da Steven R. Monroe che ha nel cast Amanda Righetti conosciuta per la partecipazione a The Mentalist. Il film è stato girato per lo più a Savannah, nel Chatham in Georgia stato degli USA, si tratta di un film tv quindi non ci sono dati sull’incasso nè lo troviamo in streaming oltre alla possibilità di vederlo in live ... Leggi su dituttounpop

