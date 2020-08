Ambiente, Costa: “Vincere insieme la sfida della costruzione ‘green’ “ (Di mercoledì 19 agosto 2020) “Oggi e’ una bella giornata perche’ inizia FestAmbiente 2020, manifestazione che mi ha visto partecipe altre volte. Gli elementi che hanno sempre contraddistinto LegAmbiente sono stati la partecipazione concreta, la partecipazione reale sul territorio, anche una partecipazione vigorosa, colorata, forte che anche messo, talvolta, alle strette il mondo della politica. Non posso chiaramente non rammentare momenti di confronto e dialogo anche su posizioni diverse, questo valorizza l’azione di LegAmbiente che apprezzo molto proprio perche’ non ha paura di dire quello che pensa. Adesso abbiamo da vincere insieme la grande sfida di una costruzione green dei prossimi anni”. Cosi’, in un messaggio al giorno inaugurale di ... Leggi su meteoweb.eu

LuigiGallo15 : Dopo 11 anni il M5S governa solo lo 0,58% dei comuni e sono da ammettere gli errori nazionali sugli enti locali. Di… - marcodelsorbo4 : Un grande onore presentare, in anteprima mondiale per un ente pubblico, il mio progetto “digitalizzazione del patr… - radioalfa : Vallo della Lucania, il ministro Sergio Costa al Comune e poi al Parco nazionale. L’intervista con il ministro dell… - alberico1io : @MarceVann @ADeborahF @marcellone8 @carlakak @CarloneDaniela @ValeMameli @lucc_mich @AleFiveStars @Simone98RC… - ansa_ambiente : Un progetto di realtà virtuale voluto dal @ComunediRavenna con #Arpae Emilia-Romagna e #AssociazionePaguro permett… -

Ultime Notizie dalla rete : Ambiente Costa Ambiente, Costa: “Vincere insieme la sfida della costruzione ‘green’ “ Meteo Web