Amazon scommette sul ritorno in ufficio | 3 500 nuovi posti in sei sedi

MILANO - Mentre tutti benedicono il lavoro in remoto e la digitalizzazione dei consumi, Amazon - la società capace di crescere dell'80% in Borsa da inizio anno in barba alla pandemia - scommette sul l ...

Amazon sembra voler scommettere sul lavoro in ufficio con un piano per espandere i suoi uffici fisici in sei città degli Stati Uniti, aggiungendo migliaia di posti di lavoro aziendali in quelle aree.

