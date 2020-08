Amalfi, contributo straordinario per i fitti: il bando (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAmalfi (Sa) – L’amministrazione comunale ha deliberato contributo straordinario per i fitti. Aperto il bando, fino alle ore 12.00 del 2 settembre 2020 è possibile presentare la domanda al Comune di Amalfi. Nelle ultime settimane la giunta guidata dal sindaco Daniele Milano ha deliberato di stanziare 40mila euro di fondi comunali a sostegno delle famiglie che hanno visto abbassarsi i loro redditi negli ultimi mesi in conseguenza dell’emergenza sanitaria. La consigliera delegata alle politiche sociali Francesca Gargano dichiara: “Questa nuova iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di iniziative di sostegno tangibile ed immediato per la popolazione che abbiamo portato avanti in piena emergenza e nelle fasi ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Amalfi contributo Amalfi, contributo straordinario per i fitti: il bando anteprima24.it Amalfi: contributo straordinario comunale per i fitti, ecco il bando

L’amministrazione comunale ha deliberato contributo straordinario per i fitti. Aperto il bando, fino alle ore 12.00 del 2 settembre 2020 è possibile presentare la domanda al Comune di Amalfi. Nelle ul ...

L’amministrazione comunale ha deliberato contributo straordinario per i fitti. Aperto il bando, fino alle ore 12.00 del 2 settembre 2020 è possibile presentare la domanda al Comune di Amalfi. Nelle ul ...