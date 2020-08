Altro che 600 euro ai parlamentari, tutte le bugie dei grillini sulla Meloni (Di mercoledì 19 agosto 2020) I grillini tentano di mistificare la realtà mischiando la proposta dei 1.000 euro della Meloni (per i bisognosi) durante l'emergenza, con quella loro dei 600 euro per tutti (parlamentari compresi). Ecco spiegata la differenza in un minuto. Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia, le canta a Pd e M5s. Ecco svelate tutte le menzogne del governo rosso-giallo. Leggi su iltempo

giornalettismo : Il sindaco di #Lampedusa rivela che le 'ossa mandibolari canine' ritrovate risalgono a '6/7 anni fa'. Dal sopralluo… - matteosalvinimi : Le cause del rogo sono ancora da chiarire: mi aspetto che il Viminale, tra uno sbarco e l’altro, trovi il tempo per… - alex_orlowski : Bello sapere che almeno il Comune di Bugliano mi da protezione. Tra l'altro hanno una delle migliori unità di Poliz… - silviacardinale : Forse era meglio capire che suona tutto meglio in un altro tempo verbale prima di avere 150.000 battute scritte - 007Vincentxxx : RT @beppe_grillo: Entro il 2030, fino a 800 milioni di posti di lavoro potrebbero essere sostituiti dalle macchine, ma le prospettive sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Altro che Altro che aceto: così il vino invenduto diventa disinfettante Rep Sars-Cov2-COVID: Lo Studio Italiano su Vo’,il più importante in Europa

Un altro dato che conferma il ruolo degli asintomatici è il tasso di riproduzione della infezione da Sars COV 2, che a Vo', nel corso del lockdown, precipito' da un valore di 2,49 iniziale (ovvero ...

Coronavirus: novità su idrossiclorochina e tocilizumab

Si è evidenziato che l'idrossiclorochina da sola o associata ad azitromicina non migliorava le condizioni cliniche a 15 giorni rispetto alla terapia standard. In un altro studio randomizzato [2] ...

Un altro dato che conferma il ruolo degli asintomatici è il tasso di riproduzione della infezione da Sars COV 2, che a Vo', nel corso del lockdown, precipito' da un valore di 2,49 iniziale (ovvero ...Si è evidenziato che l'idrossiclorochina da sola o associata ad azitromicina non migliorava le condizioni cliniche a 15 giorni rispetto alla terapia standard. In un altro studio randomizzato [2] ...