“Allo Zoomarine evento con spettatori seduti vicinissimi e senza mascherina”: la denuncia dell’associazione animalista. Il video (Di mercoledì 19 agosto 2020) È polemica dopo uno degli ultimi spettacoli di delfini andati in scena al parco Zoomarine di Roma, avvenuto, secondo una denuncia partita dall’associazione per i diritti degli animali, Earth, “senza nessun rispetto del dpcm covid” e senza controlli. Tanto che gli animalisti hanno fatto partire una segnalazione alla polizia locale di Pomezia. “Abbiamo ricevuto molteplici segnalazioni – scrive l’associazione – circa la situazione che si è venuta a creare durante gli spettacoli, con spettatori seduti vicinissimi l’uno all’altro e senza mascherina in barba ad ogni precauzione e ai Dpcm emanati dal governo”. Per questo, si legge, è stato inviato un documento ufficiale via pec al ... Leggi su ilfattoquotidiano

