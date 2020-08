Allarme Roma, il portiere Mirante positivo al coronavirus (Di mercoledì 19 agosto 2020) Antonio Mirante positivo al Covid e in isolamento , ma asintomatico. È lo stesso portiere della Roma ad annunciarlo con un video su Instagram. 'Sto bene, non ho alcun sintomo né febbre tosse, mi sento ... Leggi su leggo

Corriere : Festa a Porto Rotondo, 8 giovani di Roma positivi: scatta l’allarme «C’erano anche dei milanesi» - Corriere : Uno dei 5 ragazzi è tornato dalla Sardegna con l’aereo privato: gli altri, prima di rientrare a Roma con voli di li… - sportli26181512 : Allarme #Roma, Mirante positivo al Coronavirus: portiere in isolamento: Il giocatore della #Roma positivo al tampon… - alceo67 : RT @Affaritaliani: Commercianti romani disperati e in crisi Metà bar e ristoranti a rischio chiusura - MamolkcsMamol : L'allarme del commercio a Roma: 'Entro fine anno il 50% di bar e ristoranti rischia di chiudere' -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme Roma

Corriere dello Sport

Il portiere della Roma ha annunciato di essere risultato positivo al coronavirus dopo essere tornato dalle vacanze in Sardegna: è asintomatico e sta bene, contagiati anche due ragazzi della Primavera ...Mentre a Roma è ancora corsa al tampone fra decine e decine di ragazzi per i contagi di coronavirus legati a una festa in Costa Smeralda, scatta l'allarme anche ad altre latitudini per un nuovo cluste ...