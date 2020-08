Alla scoperta di Green Banana, l’enorme buco sul fondo dell’Atlantico (Di mercoledì 19 agosto 2020) (foto: Mote Marine Observatory)Conosciamo ormai bene, almeno di nome, i buchi neri. Ma che dire, invece, dei buchi blu, altrettanto misteriosi e spaventevoli? Si tratta di cavità che si aprono sul fondo dell’oceano, molto profonde e difficilmente accessibili, e per questo ancora in larga parte sconosciute Alla comunità scientifica. Che ora si appresta a studiarne uno, il cosiddetto Green Banana, situato al largo della costa della Florida: la spedizione, organizzata dal Mote Marine Laboratory, dovrebbe partire tra il mese di agosto e il mese di settembre e, auspicabilmente, ci aiuterà a capire meglio come sono fatti questi abissi, quanto sono profondi e se e quali creature marine ospitano. “Sarà la prima volta che proviamo a studiare Green ... Leggi su wired

Ultime Notizie dalla rete : Alla scoperta Alla scoperta di Green Banana, l enorme buco blu sul fondo dell Atlantico Wired.it Stravinskij sul “Lago Cromatico“ Una rivisitazione da scoprire

Entra nel vivo la programmazione del Festival “Il Lago Cromatico”, giunto alla sua sesta edizione, dedicata al centenario della nascita di Gianni Rodari e al racconto in musica. Venerdì nuovo appuntam ...

Pinocchio e la sua favola tornano in scena ad Avezzano

Avezzano. Va in scena ad Avezzano, Arena Mazzini, sabato 22 agosto, alle 18.30 l’immortale burattino e il suo viaggio alla scoperta del mondo: PINOCCHIO, ideazione e regia Mario Fracassi, musiche e ...

