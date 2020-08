Alibi finiti. È ora di pensare a cosa possiamo fare noi per il futuro dell'Italia (Di mercoledì 19 agosto 2020) Arrotonda gli spigoli. Smussa gli estremismi. Scommette sulla crescita. Elogia le trasformazioni. Combatte i pessimisti. Sculaccia i populisti. Difende l’Europa. Indica una speranza. Regala una direzione. E invita la classe dirigente del nostro paese a fare quello che in questi anni ha faticato a fa Leggi su ilfoglio

Marinodino2 : @puglia_viva @ivanscalfarotto Vai Ivan, sono finiti gli alibi per molti riformisti ancora intorno al Masaniello pug… - AndreaGalliano8 : RT @marco_rogerio_: Spiace constatare che ora parlano tutti di over30, giocatori finiti, inaffidabili, non funzionali a un gioco propositiv… - fabio200908 : RT @marco_rogerio_: Spiace constatare che ora parlano tutti di over30, giocatori finiti, inaffidabili, non funzionali a un gioco propositiv… - marco_rogerio_ : RT @marco_rogerio_: Spiace constatare che ora parlano tutti di over30, giocatori finiti, inaffidabili, non funzionali a un gioco propositiv… - SExo64589029 : @LucaBizzarri Cazzate. Purtroppo, sono cazzate. È qualcosa di inaccettabile, e dire che siamo tutti così oltre che… -

Ultime Notizie dalla rete : Alibi finiti Alibi finiti. È ora di pensare a cosa possiamo fare noi per il futuro dell'Italia Il Foglio Alibi finiti. È ora di pensare a cosa possiamo fare noi per il futuro dell'Italia

Arrotonda gli spigoli. Smussa gli estremismi. Scommette sulla crescita. Elogia le trasformazioni. Combatte i pessimisti. Sculaccia i populisti. Difende l’Europa. Indica una speranza. Regala una ...

Covid, cari ergastolani del capitalismo terapeutico... la ricreazione è finita

Lampi del pensiero di Diego Fusaro/ Il covid è solo l'alibi per creare un totalitarismo protettivo: vi toglie ogni libertà e dice che lo fa per il vostro bene Ricreazione finita, ergastolani del ...

Arrotonda gli spigoli. Smussa gli estremismi. Scommette sulla crescita. Elogia le trasformazioni. Combatte i pessimisti. Sculaccia i populisti. Difende l’Europa. Indica una speranza. Regala una ...Lampi del pensiero di Diego Fusaro/ Il covid è solo l'alibi per creare un totalitarismo protettivo: vi toglie ogni libertà e dice che lo fa per il vostro bene Ricreazione finita, ergastolani del ...