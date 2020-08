Alex Zanardi mostra «miglioramenti clinici significativi», ha fatto sapere l’ospedale San Raffaele di Milano (Di mercoledì 19 agosto 2020) L’ospedale San Raffaele di Milano ha comunicato che il famoso pilota Alex Zanardi, ricoverato lì da fine luglio, ha mostrato «miglioramenti clinici significativi» e «attualmente è assistito e trattato con cure semi intensive presso l’Unità Operativa di Neurorianimazione». Zanardi, pilota Leggi su ilpost

