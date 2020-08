Alex Zanardi - L'ospedale: ''Miglioramenti clinici significativi'' (Di mercoledì 19 agosto 2020) Lospedale San Raffaele ha diffuso un nuovo aggiornamento sulle condizioni cliniche di Alex Zanardi, vittima di un grave incidente con la handbike in Toscana il 19 giugno scorso, a seguito del quale ha subito quattro interventi neurochirurgici. Il paziente fanno sapere dalla clinica milanese ha risposto con Miglioramenti significativi al periodo di cure alle quali è stato sottoposto dopo il ricovero dello scorso 24 luglio.Cure semi intensive. A fronte di questi progressi, Zanardi è attualmente assistito e trattato con cure semi intensive nellUnità Operativa di Neurorianimazione. Latleta, che nellincidente ha subito un fracasso facciale e riportato fratture in gran parte del volto, è stato inizialmente ricoverato al policlinico Santa Maria alle Scotte di ... Leggi su quattroruote

