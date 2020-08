Alex Zanardi, il San Raffaele riferisce di «miglioramenti clinici significativi» (Di mercoledì 19 agosto 2020) Ci sono buone notizie rispetto a come sta Alex Zanardi. Il campione, ricoverato al San Raffaele di Milano dallo scorso 24 luglio, è ora «trattato con cure semi-intensive». Le sue condizioni cliniche sono in miglioramento, quindi, e si parla di «miglioramenti clinici significativi» in seguito al periodo di cure intensive dal 24 luglio ad ora. LEGGI ANCHE >>> Il destino di Zanardi: «I miglioramenti saranno lenti, ma i peggioramenti potrebbero essere improvvisi» Migliorano le condizioni di Alex Zanardi «Dopo un periodo durante il quale è stato sottoposto a cure intensive in seguito al ricovero del 24 luglio il paziente ha risposto con ... Leggi su giornalettismo

