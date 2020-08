Alex Zanardi, il San Raffaele: “miglioramenti significativi” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Giungono buone notizie dal San Raffaele di Milano, dov’è ricoverato Alex Zanardi. In un comunicato stampa, la clinica lombarda parla di “miglioramenti significativi” delle condizioni del paziente. L’ex campione IndyCar e atleta paralimpico è ricoverato nella struttura dal 24 luglio, dopo che le sue condizioni erano peggiorate di colpo. L’atleta originario di Castelmaggiore ha subito un grave incidente in handbike lo scorso 19 giugno, nei pressi di Pienza. Alex Zanardi ricoverato al San Raffaele “Dopo un periodo durante il quale è stato sottoposto a cure intensive in seguito al ricovero del 24 luglio il paziente ha risposto con miglioramenti clinici significativi“, si legge nel comunicato stampa. “Per questa ... Leggi su sport.periodicodaily

