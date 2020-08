Alex Zanardi, il nuovo bollettino: importanti novità (Di mercoledì 19 agosto 2020) Alex Zanardi, dal nuovo bollettino sulle condizioni fisiche del campione ci sono delle importanti novità annunciate dai medici Stamane è arrivato un nuovo bollettino sulle condizioni di Alex Zanardi del campione ci sono delle importanti novità. Dopo un periodo di cure che sono cominciate il 24 luglio, da quando è stato trasportato al San Raffaele di Milano, “il paziente ha risposto con miglioramenti clinici significativi“, ha fatto sapere l’istituto. Quelle tre parole, “miglioramenti clinici significativi”, sono un sollievo innanzitutto per la famiglia ma anche per le tantissime persone che in tutto il mondo stanno facendo il tifo per il ... Leggi su bloglive

