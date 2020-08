Alex Zanardi, il comunicato del San Raffaele: “Miglioramenti clinici significativi” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Migliorano le condizioni di Alex Zanardi Migliorano le condizioni cliniche di Alex Zanardi. A comunicarlo è una nota diffusa dall’Ospedale San Raffaele, dove il campione di handbike è ricoverato da un mese. “Dopo un periodo durante il quale è stato sottoposto a cure intensive in seguito al ricovero del 24 luglio, il paziente ha risposto con miglioramenti clinici significativi. Per questa ragione attualmente è assistito e trattato con cure semi-intensive presso l’Unità Operativa di Neurorianimazione, diretta dal professor Luigi Beretta”, fa sapere l’istituto. Zanardi era stato ricoverato d’urgenza al San Raffaele – dove ha subito un nuovo e delicato intervento – da Villa ... Leggi su tpi

