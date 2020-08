Alex Zanardi, i medici parlano di “significativi miglioramenti” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Alex Zanardi sta migliorando in maniera significativa: a dirlo sono i medici dell’ospedale San Raffaele di Milano, dove l’ex pilota è ricoverato e riceve cure semi-intensive, dopo un leggero peggioramento del mese scorso. La notizia arriva dopo un periodo di silenzio, durante il quale le condizioni dell’ex pilota sono state attentamente monitorate giorno dopo giorno. Alex Zanardi starebbe migliorando: non è ancora giunto il momento di una prognosi definitiva per l’ex pilota, coinvolto in un tragico incidente lo scorso giungo durante una gara con l’hard bike. Primi due interventi al cranio e al volto La situazione era apparsa subito grave: benché Zanardi fosse rimasto cosciente dopo l’incidente, aveva riportato un forte ... Leggi su thesocialpost

