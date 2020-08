Albano, quella volta che ha sfidato suo padre Carmelo: come è andata? (Di mercoledì 19 agosto 2020) Questo articolo Albano, quella volta che ha sfidato suo padre Carmelo: come è andata? . Albano ha raccontato un aneddoto davvero molto divertente ed inaspettato di quella volta in cui ha deciso di sfidare suo padre Carmelo. Il suo ricordo. Albano è sempre stato un cantante che ha dato tutto per la famiglia a cui è sempre stato legatissimo. Nella sua vita, in particolar modo, un ruolo davvero molto importante … Leggi su youmovies

GiorgioSciara01 : @Russ_Eman Si è successo. Mi ricordo quando ci fu la polemica tra Salvini e Lodo Guenzi e su Twitter si misero a li… -