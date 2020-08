Aida Yespica pazzesca su Instagram, addosso solo un micro costume rosso: «Da infarto!» (Di mercoledì 19 agosto 2020) Aida Yespica si mostra si Instagram in tutto il suo splendore. La bella attrice e modella venezuelana ha fatto impazzire il popolo di Instagram con il suo ultimo scatto “bollente”. L’attrice é appena tornata dalle vacanze in Sardegna e, circondata da amici, ha passato le calde giornate di metà Agosto, a bordo di un mega Yacht al largo delle coste sarde e lontano da occhi indiscreti. Sui suoi profili social però non si nasconde, la modella ha documentato giorno per giorno le giornata al mare. Bella come sempre per lei gli anni sembrano non passare mai. Fisico da urlo e sensualità da vendere, la bella showgirl ha mandato in delirio la schiera di follower che la venera su Instagram. View this post on ... Leggi su urbanpost

GossipItalia3 : Aida Yespica: sexy sirenetta in rosso su Instagram #gossipitalianews - nugellae : RT @TRASHPERSON18: #5 Aida Yéspica (20 VOTI) (possibile che sia nella realtà che nei miei sondaggi arriva sempre quinta?) - TRASHPERSON18 : #5 Aida Yéspica (20 VOTI) (possibile che sia nella realtà che nei miei sondaggi arriva sempre quinta?) - AntoDamiano1996 : Voglio essere Carmen Di Pietro tra Antonella Elia e Aida Yespica. Voglio magnà. - CINDY2099 : Eh certo, la cultura. Per arrivare ad Aida si passa dalla Yespica... Non da altro magari. ???????? #reazioneacatena #rai1 @rai1 -

Ultime Notizie dalla rete : Aida Yespica Aida Yespica in bikini in Sardegna: la vista dall'alto sul décolleté è "da vertigini" LiberoQuotidiano.it Aida Yespica pazzesca su Instagram, addosso solo un micro costume rosso: «Da infarto!»

Aida Yespica si mostra si Instagram in tutto il suo splendore. La bella attrice e modella venezuelana ha fatto impazzire il popolo di Instagram con il suo ultimo scatto “bollente”. L’attrice é appena ...

Aida Yespica: sexy sirenetta in rosso su Instagram

La Sardegna quest’anno fa IL pieno di presenze mozzafiato. Ieri Antonella Mosetti, oggi Aida Yespica. Fanno boom di likes le foto postate dalla 38enne venezuelana sul suo profilo Instagram. La showgi ...

Aida Yespica si mostra si Instagram in tutto il suo splendore. La bella attrice e modella venezuelana ha fatto impazzire il popolo di Instagram con il suo ultimo scatto “bollente”. L’attrice é appena ...La Sardegna quest’anno fa IL pieno di presenze mozzafiato. Ieri Antonella Mosetti, oggi Aida Yespica. Fanno boom di likes le foto postate dalla 38enne venezuelana sul suo profilo Instagram. La showgi ...