Aida Yespica in bikini, roba da vertigini. L'obiettivo la riprende dall'altro, là sotto si vede un po' troppo... | Guarda (Di mercoledì 19 agosto 2020) bikini "vertiginoso" per Aida Yespica. La splendida 38enne venezuelana, tra le prime bellezze sudamericane a entrare nell'immaginario della tv italiana lanciando a metà anni Duemila la "invasione latina" che ha poi avuto in Belen Rodriguez la sua punta di diamante, sta trascorrendo le vacanze estive nella frizzante e mondana Sardegna dopo qualche giorno di pieno relax fisico e mentale al Nord, tra Lago di Garda e Bormio. Ma è tempo di costumi da bagno, e così la Venere di Barquisimeto decide di sfoderare l'artiglieria pesante: un due pezzi rosso fuoco: "il colore dell'amore, il colore della passione", sottolinea lei a corredo della foto pubblicata su Instagram. L'obiettivo la riprende dall'alto, e il panorama sul ... Leggi su liberoquotidiano

nugellae : RT @TRASHPERSON18: #5 Aida Yéspica (20 VOTI) (possibile che sia nella realtà che nei miei sondaggi arriva sempre quinta?) - TRASHPERSON18 : #5 Aida Yéspica (20 VOTI) (possibile che sia nella realtà che nei miei sondaggi arriva sempre quinta?) - AntoDamiano1996 : Voglio essere Carmen Di Pietro tra Antonella Elia e Aida Yespica. Voglio magnà. - CINDY2099 : Eh certo, la cultura. Per arrivare ad Aida si passa dalla Yespica... Non da altro magari. ???????? #reazioneacatena #rai1 @rai1 - enzoacunzo : @guffanti_marco @a_meluzzi quando parlava di aida yespica all'isola dei famosi diceva delle cose interessanti -

