Aeronautica Militare: volo urgente da Lamezia Terme a Brescia per bambino in pericolo di vita (Di mercoledì 19 agosto 2020) Nella mattinata odierna un equipaggio dell’Aeronautica Militare ha effettuato un trasporto sanitario urgente a favore di un bambino di 8 anni bisognoso di cure. Il velivolo Militare, decollato dall’aeroporto Militare di Ciampino alle ore 9.25 , ha raggiunto l’aeroporto di Lamezia Terme dove ha imbarcato il piccolo paziente accompagnato da un’equipe medica specializzata dell’Azienza Ospedaliera “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro. Successivamente il velivolo è decollato nuovamente alla volta dell’aeroporto di Montichiari (BS) dove, intorno alle ore 13.00, il paziente e i sanitari sono stati immediatamente trasportati con l’ambulanza presso l’Azienda ... Leggi su meteoweb.eu

Cadimare – Parte lunedì prossimo 24/8, immancabilmente alle strutture sportive della locale base dell’ Aeronautica Militare, la preparazione del Cadimare al primo campionato calcistico di Eccellenza ...Bamako (Agenzia Fides) - “La situazione a Bamako è calma. Il colpo di Stato militare ha preso di sorpresa in po’ tutti. Occorre vedere come la situazione evolve, specialmente come la popolazione reagi ...