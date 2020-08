Addio debiti anche in assenza di patrimonio (Di mercoledì 19 agosto 2020) Sovraindebitamento: la posizione del Tribunale di TraniLo stipendio basta per la liquidazioneLa ratio della decisioneSovraindebitamento: la posizione del Tribunale di TraniTorna su Dal Tribunale di Trani, con la firma del dott. Binetti, arriva un nuovo decreto di liquidazione del patrimonio in totale assenza di beni immobili e/o di beni mobili da liquidare. Sebbene la questione, in giurisprudenza, sia ancora molto controversa e gli orientamenti dei Tribunali non siano affatto uniformi, il Giudice pugliese si è mostrato ancora una volta molto sensibile al tema del sovraindebitamento, anche riconoscendo una seconda chance a quei debitori che incolpevolmente si sono sovraindebitati. Lo stipendio basta per la liquidazioneTorna su In particolare, alla base della pronuncia allegata, vi... Leggi su studiocataldi

StefaniSer : @Marzia_M Per questo Governo #PD-#M5S sei perfetta. 1. Con lo SW assecondi la richiesta di digitalizzazione della… - nino_pitrone : Tecnoandroid: #EquitaliaStrappaTutto: addio debiti, multe, interessi e bollo auto. - thetravelnews : Addio famiglia Cunningham di Happy Days: negli Usa non c’è più la middle class, travolta dai debiti. E la colpa è d… - andreagiacobin1 : #Zaleski: azzera i debiti, addio miniera. Su @Avvenire_Nei 14/08/20. @GdB_it @BresciaNewsAPP @corrierebrescia… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio debiti Equitalia strappa tutto: addio debiti, multe, interessi e bollo auto Tecnoandroid Udine, addio a Galimberti: la sua pasticceria simbolo di via Gemona

Ed era un uomo molto schivo», chiosa Fabio. Tanto schivo da chiedere di evitare il funerale: l’ultimo saluto con una messa in suffragio, ma a tempo debito.

Cesare Romiti, morto lo storico braccio destro di Agnelli: guidò Fiat e Rcs. Mattarella: “Protagonista di una stagione controversa”

Come dopo la guerra. Sono molto angosciato per il mio Paese, in particolare per il debito pubblico e la disoccupazione. Manca il lavoro, quindi manca tutto: prospettive, dignità, fiducia. Fortunati i ...

Ed era un uomo molto schivo», chiosa Fabio. Tanto schivo da chiedere di evitare il funerale: l’ultimo saluto con una messa in suffragio, ma a tempo debito.Come dopo la guerra. Sono molto angosciato per il mio Paese, in particolare per il debito pubblico e la disoccupazione. Manca il lavoro, quindi manca tutto: prospettive, dignità, fiducia. Fortunati i ...