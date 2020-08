Ad un mese dall’inizio della Serie A è di nuovo allarme contagi: il campionato è a rischio? (Di mercoledì 19 agosto 2020) Diciannove agosto-diciannove settembre: tra un mese esatto dovrebbe prendere il via il campionato di calcio 2020/2021. Dopo che quello passato si è concluso il due di agosto in condizioni eccezionali per via della pandemia che ha costretto tutti al lockdown, con una pausa di oltre tre mesi e mezzo. Ma adesso la curva epidemiologica in Italia, così come in tutta Europa, sta tornando a crescere: nel Bel Paese, per fortuna, a ritmi meno vertiginosi rispetto a Francia, Germania e Spagna, ma comunque i numeri non fanno dormire sonni tranquilli a nessuno in virtù anche della riapertura delle scuole fissata per il 14 di settembre. Più contagi che si riverberano inevitabilmente anche sulle squadre di calcio: è di oggi la notizia della positività del ... Leggi su sportface

