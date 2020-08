Aborto, il duro attacco dell’Osservatore Romano: «Sulla Ru486 la linea del governo è sconcertante» (Di mercoledì 19 agosto 2020) Poco importa che le nuove linee guida del ministero della Salute Sulla pillola abortiva Ru486 sanino, finalmente, quello che di fatto era un vulnus: annullano l’obbligo di ricovero per l’assunzione della pillola e allungano il periodo in cui si può ricorrere al farmaco fino alla nona settimana di gravidanza. Disposizioni consigliate dalla comunità scientifica in tutto il mondo e che in molti altri paesi occidentali sono infatti già da tempo applicate. E senza troppi richiami morali. In Italia no. La lotta va avanti dal 2009, anno in cui l’Aifa, l’agenzia del farmaco, ha approvato l’utilizzo della Ru486: da allora in molte regioni l’impiego è stato limitato al regime di ricovero per tre giorni, un obbligo che la scienza non richiede (ma che, dopo un parere allora del ... Leggi su open.online

"Le parole del vescovo sull’aborto sono sconcertati". A prendere la dura posizione è Gigliola Venturini, segretaria provinciale del Pd, che ha ribadito il dissenso sulla riflessione di Massimo ...

Non prevalga mai la logica di morte. Questa è la richiesta che il cardinale Matteo Zuppi ha fatto a tutti bolognesi da Villa Revedin, nella giornata del Ferragosto, quando la chiesa cattolica celebra ...

