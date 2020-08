A Sorrento macchina per tamponi ultrarapidi: dono di Federalberghi, Intesa Sanpaolo e Marigo Italia srl (Di mercoledì 19 agosto 2020) Da oggi l’ospedale di Sorrento ha in dotazione un nuovo macchinario per l’analisi rapida (solo 51 minuti) dei tamponi Covid-19. A comunicarlo è l’ufficio stampa dell’Asl Napoli 3 Sud, che in una nota specifica come “si tratta di uno strumento all’avanguardia in grado di accorciare notevolmente i tempi di attesa per l’analisi dei tamponi, soprattutto nelle situazioni emergenziali”.Con la nuova apparecchiatura la struttura ospedaliera sorrentina può fare l’esame dei test direttamente in casa anche a residenti e ospiti delle strutture ricettive ed evitare attese più lunghe effettuando l’analisi presso altri laboratori. Merito va a Federalberghi penisola sorrentina che ha voluto donare, con il sostegno di Banca ... Leggi su ildenaro

