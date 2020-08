A Salvini chiedono della Bielorussia, lui risponde parlando di scadenze fiscali italiane e del suo processo | VIDEO (Di mercoledì 19 agosto 2020) Non solo discoteche ma anche Bielorussia. Durante In Onda su La 7 a Salvini è stato domandato direttamente per chi parteggiasse nella questione Bielorussia: Lukashenko o la leader dell’opposizione? La reazione di Salvini, come si vede dal VIDEO, è immediatamente stizzita e – considerato come va avanti la conversazione – è evidente che il leader leghista appoggia l’atteggiamento di Putin più di quello del resto degli stati europei. La parte dell’intervista che riguarda la Bielorussia è al minuti 2.24 del VIDEO. LEGGI ANCHE >>> Per Salvini se i ragazzi non sono in discoteca vanno «a farsi le canni e a comprare alcol dal clandestino abusivo» ... Leggi su giornalettismo

Oggi finalmente è arrivata la firma degli alleati e voglio ringraziare Matteo Salvini e Silvio Berlusconi ... all’autonomia – aggiunge Meloni – Fratelli d’Italia ha chiesto e ottenuto di aggiungere ...

Oggi finalmente è arrivata la firma degli alleati e voglio ringraziare Matteo Salvini e Silvio Berlusconi ... all'autonomia – aggiunge Meloni – Fratelli d'Italia ha chiesto e ottenuto di aggiungere ...