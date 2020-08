4 Giorni in Classe e 2 di Didattica a Distanza, L’Ipotesi per il Rientro a Scuola degli Istituti Imolesi (Di mercoledì 19 agosto 2020) Lo riporta il Corriere di Romagna e spiega la decisioni di alcuni Istituti superiori di non voler dividere le classi in sottogruppi, ma di uniformare la Didattica senza differenziare le attività, alternando i Giorni in presenza a quelli a Distanza. Una sorta di modello “4+2” per classi intere: quattro Giorni a Scuola in presenza e due collegati online, a seguire le lezioni da casa come durante il lockdown. “C’è tutta l’intenzione e la volontà di riportare i ragazzi a Scuola. Stiamo lavorando affinché tutto funzioni, sperando che non ci siano cambiamenti improvvisi per via del Covid. Riusciremo a garantire un Rientro in sicurezza per il quale abbiamo fatto richiesta di nuovo personale. ... Leggi su youreduaction

giusepp28331069 : @Ettore_Rosato @emergenzavvf Sono lavoratori come tutti quelli che si spezzano la schiena tutti i santissimi giorni… - ITUK_UKIT : @Keynesblog Faccio l'esempio di una scuola che conosco: classe divisa in due gruppi 3 giorni in presenza 3 a casa S… - infoitinterno : Ritorno in classe, 'Sono giorni decisivi, la riapertura non è scontata' - urania2906 : RT @Pinucci63757977: Draghi parla poco ma quando lo fa è per ricordarci che la classe politica italiana dei giorni nostri è un circo mediat… - EroeSemantico : @poffare A parte il fatto che si parte da un presupposto sbagliato: gli alunni sono già “socializzati” nella maggio… -