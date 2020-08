15enne investita e uccisa: trovato ed arrestato il pirata della strada (Di mercoledì 19 agosto 2020) Si è conclusa dopo pochi giorni la caccia all’uomo che ha investito e ucciso una 15enne, nel vicentino. La giovane vittima è stata colpita in pieno mentre camminava per strada e il pirata non si era fermato a soccorrerla. Ora il presunto responsabile è stato preso ed arrestato. Arzignano, morta la 15enne investita La notizia del tragico incidente che è costato la vita della 15enne Angela Vignaga di Arzignano, è di 3 giorni fa, la sera del 16 agosto 2020. Camminava per strada assieme al cane, quando un’auto l’ha colpita a gran velocità e uccisa sul colpo, per poi scappare senza fermarsi a soccorrerla. Inutili infatti i soccorsi, giunti prontamente sul ... Leggi su thesocialpost

