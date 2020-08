Zingaretti nel mirino degli ex renziani. Il leader: basta falsità (Di martedì 18 agosto 2020) Un dopo Ferragosto di fuoco in casa Pd. Un attacco concentrico sferrato dagli ex renziani rimasti nel partito contro il segretario Nicola Zingaretti: da Giorgio Gori e Dario Nardella, sindaci di Bergamo e Firenze, parte la richiesta di un congresso anticipato, con il leader della minoranza interna Lorenzo Guerini che lancia sul Foglio un “manifesto” per un Pd «non subalterno» ai grillini. IL VOTO DEL M5S su Rousseau – che ha aperto alle alleanze sui territori con i dem – … Continua L'articolo Zingaretti nel mirino degli ex renziani. Il leader: basta falsità proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

